Diante do crescimento da Record, a surpresa é a passividade do SBT

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

As boas audiências do ‘Balanço Geral’ em várias praças no meio do dia, e do ‘Cidade Alerta’, todo fim de tarde e começo de noite, além do que a ‘Fazenda’ também tem conquistado, levaram a Record à vice-liderança nacional de audiência, nas 24 horas, em novembro, deixando o SBT terceiro. Entre uma e outra, a insignificante marca de três milésimos de ponto, mas que lhe valeu o segundo lugar. A leitura disso é que o SBT precisa abrir os olhos. O resultado da sua principal concorrente foi alcançado, mesmo ela sendo obrigada a carregar cinco horas de traço da igreja, em todas as madrugadas. O que escancara ainda mais a diferença de investimentos entre uma e outra. Enquanto a Record tem procurado fazer e acontecer, sempre mais atenta em se aproximar do público, o SBT parou no tempo e no espaço. Já há alguns anos o seu telespectador deixou de ser surpreendido com alguma novidade. Isto, como agora se atesta, faz diferença e, a continuar desta forma, poderá fazer uma diferença ainda maior.

Final de temporada

Depois de quase três meses se apresentando em diversas cidades, a peça ‘Baixa Terapia’ encerra sua temporada em Portugal neste domingo. Lá se repetiu o mesmo sucesso de público e crítica daqui.

Férias

Luiz Bacci, sob cuidados médicos e ainda sem alta definitiva de uma recente operação, sai de férias na Record nesta sexta-feira. Reinaldo Gottino assumirá o ‘Cidade Alerta’ a partir de segunda-feira.

Meio de molho

Neto, de ‘Os Donos da Bola’, é outro que ainda não foi totalmente liberado pelo departamento médico. Está se submetendo a um tratamento na coluna, procedimento dos mais dolorosos, mas que ainda assim não impediu sua volta ao trabalho na Band. Meio que no sacrifício, mas voltou.

Regressiva

Todas as produções da Rede TV! entram em férias no próximo dia 17 e o toque de reunir só será em 7 de janeiro. No entanto, a ordem para os programas do entretenimento é deixar tudo inédito. Nada de reprise no ar.

Por exemplo

Luciana Gimenez apresentou o ‘Superpop’, ao vivo, pela última vez na quarta-feira. E já entrou em férias. Vai passar o Natal com os filhos fora do Brasil, em uma confraternização que o empresário Sidney Oliveira vai promover para poucos convidados.

Foi bem

Mais uma edição do ‘Dancing Brasil’, a quarta, foi em frente e coroou a parceria Record-Endemol Shine. Em termos de produção, praticamente impecável, e com a Xuxa sempre muito à vontade no palco. Pérola Faria e Fernando Perrotti venceram a competição.

Distância - 1

Tanto o próprio dono quanto o Grupo Silvio Santos não vão se envolver diretamente nesses projetos envolvendo musical e filmes. Nos bastidores do SBT, a informação é que todos devem obedecer a uma distância regulamentar, ainda mais quando se ouve falar em captação de recursos via Lei Rouanet.

Distância – 2

E pode apostar também que os filmes, com envolvimento ou não da Paris Filmes, em se tratando de televisão, poderão passar em qualquer lugar. Menos no SBT. Tudo caminha para exibição, após esgotamento nas salas, na Record ou canais Globosat. E outra, segundo pessoas que transitam por esses projetos: o episódio do sequestro da filha, Patrícia, já recebe sinal automático de desaprovação dele, SS.

Em 2019

A Total Filmes planeja disparar no começo do ano os trabalhos dos dois projetos da banda ‘Mamonas Assassinas’ – filme e série para a Record. Roteiro de Carlos Lombardi. E o detalhe é que a produtora vai desenvolver cenas exclusivas para cada um deles. O ator Ruy Brisaac, que interpretou Dinho no musical sobre o grupo, vai voltar no papel do vocalista do ‘Mamonas’.

Reencontro

Walker Blaz, ex-voz padrão da Band, cuja saída da emissora, em 2013, não foi nada amistosa, marcou presença no lançamento do livro sobre o programa ‘O Pulo do Gato’, quarta-feira, em São Paulo. Foi prestigiar o amigo José Paulo de Andrade. Blaz segue na HBO.

Bate – Rebate

Está prevista para semana que vem, a gravação do especial de Natal de ‘A Praça é Nossa’...

... Mas será nos estúdios do próprio SBT...

... Aquela ideia de fazer fora, num sítio do Carlos Alberto de Nóbrega, em Sorocaba, não foi aprovada.

Antes de viajar de férias, Silvio Santos irá resolver a data de exibição do Troféu Imprensa. As mais prováveis, 28 de abril e 5 de maio...

... A categoria “reality show” será incluída a partir da edição relativa a este ano.

Na noite desta sexta, na Sala Nicettte Bruno, Shopping West Plaza, tem a reestreia de ‘#Bora Balzaquiar – Não Minta, você passou dos 30’...

... Texto de Nina Ximenes, direção do Paulo Goulart Filho, com Bruna Ximenes, Mariana Moraes e Vanessa Goulart.

Sandra Ferreira, mulher do Neto, está à frente da “twenteamfive”...

... É uma empresa de treinos online, com foco específico em qualidade de vida, através de exercícios físicos. Ele está dando a maior força.

C´est fini

A TV Gazeta marcou para dia 24 a exibição do especial de Natal do programa “Todo Seu”. E nele, Ronnie Von vai apresentar trechos inéditos do DVD “One Night Only”, onde canta clássicos norte-americanos dos anos 1940, 50 e 60 que marcaram sua vida artística. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!