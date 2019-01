Dicas das fantasias para o Carnaval 2019

Da Redação

Não dá para negar que o carnaval é a melhor data comemorativa do ano. Se você gosta de se divertir a festas. Para quem está meio sem ideia sobre o que vestir vale a dica: o importante é estar confortável. São vários dias de pura diversão e despreocupação. Em algumas cidades a festança dura 3 dias; já em Salvador, na Bahia, são 8 dias.

Não importa a quantidade de dias, além dos confetes, alegria e disposição não podem faltar. Quem gosta de curtir a folia em família, pode buscar inspiração nos desenhos animados, com a família Flintestones.

É fácil encontrar fantasias de carnaval 2019 em qualquer loja especializada, mas neste post vou te apresentar não só as tendências, mas também modelos que podem ser feitos em casa.

Invista em um look e make que combine com você, o mais importante é se sentir confortável para poder aproveitar toda a folia.

Em se tratando de fantasias de carnaval femininas, embora haja muitas mudanças em relação às tendências, algo se mantém em alta. Todas as fantasias de carnaval 2019 femininas virão explorando toda a sensualidade das mulheres.

Não somente as fantasias femininas, mas em geral, não há regras, você pode comprar uma fantasia pronta ou então dar uma economizada e fazer a sua própria fantasia em casa. Mas não é apenas isso, este próximo ano os festejos carnavalescos terão muitas moças demonstrando super poderes.

Sendo assim, pode fazer uma listinha dos super heróis ou super heroínas preferidos. Versões femininas de fantasias de heróis masculinos estão muito em alta.

Sem dúvida, outra dica que fez sucesso no carnaval passado e vem com mais força ainda em 2019 é a fantasia de sereia.

Quer fugir um pouco da sensualidade e partir para algo que seja divertido?

A dica é apostar em personagens de joguinhos e também em modelitos que fazem relação às bebidas, como cerveja ou peça de dama, ou dominó.

Para os meninos as fantasias de cunho político vêm com tudo! Vale pesquisar os memes políticos do momento. Outra alternativa são personagens de filmes e jogos. Star Wars, Homem Aranha, X-Man.

A primeira coisa a se fazer é pensar no estilo da sua fantasia, são diversas opções para se inspirar e na maioria dos casos você pode utilizar peças que possui no seu guarda roupa. Por outro lado, as tradicionais continuam fazendo sucesso. Então, vale apostar na fantasia de bombeiro, salva vidas, policial e outros.

O diferencial das fantasias de carnaval 2019 para os rapazes é que elas surgem com muito mais cor e brilho. Por fim, os meninos ainda podem se vestir de mulher sem o menor problema. A dica aqui é acompanhar de perto as tendências de moda e copiar tudo.

Nem sempre as fantasias são utilizadas apenas no Carnaval ou Halloween, as vezes acontece de surgir uma festa temática ou aniversário, assim, você pode até mesmo reutilizar o look.

Fantasia café

Fantasia temáticas

Fantasia super heroi