Dicas para ficar aquecida e na moda neste inverno

Da redação

Dita como a estação mais elegante do ano, o inverno traz um universo de combinações e looks. Em 2018, a DZARM traz uma coleção super democrática, com peças versáteis, que atendem todo tipo de mulher e traz várias possibilidades.

Para ficar na moda, mas mesmo assim manter o seu estilo, a stylist Andrea Gappmayer elenca alguns trends para qualquer mulher usar e abusar. “O inverno tem de tudo pra todos os gostos e corpos. O ideal é se divertir e ousar nas composições de look”, comenta a stylist.

As dicas de Andrea também podem ser usadas como direcionamento na hora das compras, pois muitas tendências deste inverno costumam permanecer por mais de uma estação. O ideal é fazer escolhas que ajudem a compor novos looks com as peças que já se tem no guarda-roupa.

Designer por formação e stylist de profissão há mais de 10 anos pela StylebyGapp, Andrea é pós-graduada em Branding pela Universidade Positivo com cursos na área de moda pela London College of Fashion, Politécnico di Torino e Universidad de Palermo.

Da experiência de quando morou em Londres, na Escócia e Itália, trouxe grande contato com a moda. De volta ao Brasil, trabalhou em grandes eventos de moda como SPFW, PBC e Crystal Fashion, até abrir sua empresa em 2009. Desde então vem atendendo todo o Sul do país com clientes como Malwee, Racco, O Boticário, Recco, Beagle e diversas outras campanhas/marcas.

Sete tendências para usar no inverno 2018 eleitas por Andrea Gappmayer

1 Red, o novo preto!

O círculo cromático nada mais é do que um look monocromático. A grande novidade é que ele vem com cores super vibrantes e no look todo. A dica da stylist é o Totel Red, que é o novo preto das descoladas.



2 All Jeans

Sim, jeans é atemporal, eclético e continua super em alta. O trend da estação é usar e abusar de all jeans, ou seja look completo com jeans! De acordo com Andrea, essa tendência funciona para todos os tipos de corpos. O look na mesma tonalidade ainda deixa a silhueta esguia e longa, completa ela. Entre na onda oversized e destroyed para ficar mais fashionista.

3 Western

Ainda sobre trends para todas, o mood western funciona muito bem pro inverno é para vários biotipos. A ideia aqui é usar das possibilidades. Você pode optar por look com vestido e jeans ou ainda a calça flare com camisa jeans clara. Aliar a botinha cowboy deixa esta tendência ainda mais em evidência.

4 Conforto acima de tudo

Quem ama conforto, certamente vai aderir ao athleisure vibes, A expressão inglesa surgiu da união de duas palavrinhas: athletic (atleta) + leisure (lazer). Ou seja, aqui você encontra um look super versátil e fashion. A grande dica é mesclar sobreposições com camisa ampla+cropped, moletom, veludo e tudo de forma ampla e despojada. Dá pra ficar mais elegante optando um salto com a calça jogger.

5 Gloss, baby, gloss!

O couro arremata o look gloss, fetichista e sexy, mas que ainda é versátil, pois vai muito bem do trabalho ao bar. Por isso mesmo, esta trend é aclamada e queridinha pelas fashionistas e amantes do estar bem vestida. Seja em vestido, short, jaqueta ou calça, tudo vai incrivelmente bem!

6 Alfaiataria renovada

A alfaiataria renovada desconstrói as peças de forma elegante. Com drapeados bem posicionados e dobras de tecidos diferentes, vai muito bem para corpos retângulo e triângulo invertido, porque os volumes são aumentados. Mas se você gosta e não liga para o excesso de tecido, se jogue na ousadia.

7 Mulher maravilha

A última trend faz toda mulher se sentir uma verdadeira Mulher Maravilha! O poncho é praticamente uma capa de empoderamento feminino! Para toda mulher poderosa e segura de si! Como a peça é ampla e mais longa, o ideal é alongar na parte de baixo.