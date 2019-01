Diego e Flamengo chegam a acordo para novo contrato até 2020

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Orlando City esteve perto de seduzir Diego, mas o meio-campista chegou a um acordo e será jogador do Flamengo até dezembro de 2020. Pesaram a favor do clube o desejo do jogador em seguir no Rio de Janeiro e a expectativa pela conquista de títulos.

O atual contrato de Diego, que chegou ao Rubro-Negro em 2016, termina em julho deste ano. Na semana passada, ele foi o capitão e camisa 10 da equipe no título da Flórida Cup (EUA).

A mudança de panorama nos últimos dias se deveu a alguns fatores que envolveram o jogador e os clubes envolvidos. O Rubro-Negro não abriu mão de receber uma quantia dos americanos para liberá-lo antes do término de seu atual contrato, o que travou o negócio.

O interesse do Orlando esfriou e os americanos se mostraram insatisfeitos com a demora do jogador em dar uma resposta, além de terem ficado incomodados com uma postagem de Diego nas redes sociais.

Nas redes, o camisa 10 indicou que continuaria no Flamengo em 2019. Por conta destas questões, o Orlando já mapeia um "plano B " para suprir um possível insucesso na investida.