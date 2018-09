Dilma se enrola com nomes de Fernando Haddad e Fernando Pimentel em comício

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em mais uma gafe de Dilma Rousseff (PT), a ex-presidente se confundiu ao se referir a Fernando Haddad (PT) e Fernando Pimentel (PT), governador de Minas, em um comício em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, na sexta-feira (21).

Ao iniciar seu discurso, Dilma, que é candidata ao Senado em Minas, queria observar a coincidência de ter dois Fernandos ao seu lado, mas se atrapalhou.

"Estou aqui com o Fernando Pimentel e o Fernando Haddad, dois Haddads... Não, dois Pimenteis. Não, um Fernando", disse.

Durante o discurso, a presidente pediu votos para o 13, assim como fez em Ouro Preto (MG), onde o trio também fez um comício antes de partir para Betim. No último compromisso do dia, tiveram um ato em Montes Claros, no norte de Minas.