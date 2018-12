Fernando Diniz destaca maior desafio da carreira em volta ao Fluminense

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fernando Diniz foi apresentado oficialmente na manhã desta quinta-feira (20) como novo técnico do Fluminense, clube pelo qual atuou como jogador entre 2000 e 2003.

O treinador foi anunciado pelo presidente Pedro Abad e celebrou sua nova passagem pelo time. "É o maior desafio da minha carreira. Tenho uma história no clube, segui meu coração. Fiquei mexido para vir, fiz a melhor opção", disse ele.

"Tenho identificação com o clube, me sinto voltando para casa. A essência do Fluminense tem a ver comigo", completou. O treinador ainda lembrou da "Máquina Tricolor", elenco de 1975 e 1976, considerado um dos melhores da história do Flu, com Rivelino, entre outros craques.

Diniz defendeu seu estilo, de posse de bola, e disse que tentar algo diferente sempre causa estranhamento. Ele ainda afirmou estar ciente do cenário desalentador do Flu, com crise financeira e instabilidade política.

"Eu sei dos problemas que o clube está enfrentando. Partiu da minha intuição. Chego em um momento de maior maturidade e muito confiante de que podemos fazer um grande trabalho", afirmou.

O técnico também adiantou que o clube está se movimentando no mercado, mapeando possíveis reforços. "A partir de agora já estamos atrás de jogadores. Temos de escolher a dedo quem vai jogar aqui. Temos poucos recursos financeiros, teremos de ser criteriosos para acertar nas contratações", avaliou.