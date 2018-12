Diretor do Cruzeiro revela proposta do Corinthians por Thiago Neves e Sassá

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro recebeu uma procura do Corinthians para tentar tirar o meia Thiago Neves de Minas Gerais. De acordo com Itair Machado, vice-presidente do clube celeste, o time paulista ofereceu Clayson e Marquinhos Gabriel em troca do jogador celeste. Os atletas não agradaram a diretoria da Raposa, que foi direta sobre o que será preciso para levar o jogador: pagar a multa de 10 milhões de dólares (R$38,6 milhões).

"A única coisa de oficial aconteceu agora há pouco. O diretor do Corinthians (Alessandro, gerente de futebol) me ligou e oficializou que quer o Thiago Neves. Falei que ele pode pagar a multa. Quando existe uma multa, não depende do clube. Um outro clube vem, paga a multa e vai embora", iniciou, em entrevista à Rádio Itatiaia.

"Os jogadores que ele citou para o Cruzeiro não nos interessa. Ele ofereceu o mesmo jogador que está sendo oferecido para o nosso rival", falou, se referindo a Clayson, antes de concluir dizendo que o outro atleta oferecido foi Marquinhos Gabriel, hoje emprestado ao Al-Nasr, dos Emirados Árabes.

Além do Cruzeiro, o nome de Clayson também está envolvido em uma possível negociação com o Atlético-MG. O time paulista pretende levar o atacante Luan e colocou seu jogador como possível moeda de troca.

SASSÁ

Itair também revelou que recebeu um contato para levar o atacante Sassá para o Corinthians. Apesar de não ter a titularidade garantida no Cruzeiro, o diretor afirmou que o camisa 99 faz parte dos planos para 2019. Segundo ele, a proposta também envolveu o meia Clayson, além de R$10 milhões.

"O procurador dele me ligou hoje (quarta-feira), o Fred (Frederico Pena), da Traffic. Disse que estava com o presidente do Corinthians e que ofereceu R$10 milhões ao Cruzeiro mais o Clayson na troca. Eu falei com ele que, nesse momento, temos a intenção de ganhar a Libertadores, e achamos R$10 milhões pouco pelo nível que o Sassá joga. Falei não imediatamente", acrescentou.

GRÊMIO

Itair também comentou sobre o interesse do Grêmio por Thiago Neves. A proposta salarial do Tricolor agradou o jogador, mas o clube gaúcho ainda precisa se acertar com o Cruzeiro. O diretor celeste revelou que também foi procurado para discutir uma possível transferência do seu meia, mas que alegou que pediu, mas não ainda não recebeu a lista de atletas gremistas que poderiam ser envolvidos na negociação.

"O André Zanotta (executivo de futebol) me ligou e falou que quer o Thiago. Falei o valor da multa e pedi para mandar a lista de atletas que ele tem. Ele ficou de me mandar, mas não mandou ainda. O Cruzeiro quer ficar com o Thiago Neves. Mas temos que ver se vai vir proposta e quais jogadores poderiam entrar na troca, que é o que o Cruzeiro está aguardando", disse.