Disney prepara versão de 'O Corcunda de Notre Dame' com atores

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais de duas décadas após o sucesso do desenho "O Corcunda de Notre Dame" (1996), inspirado no clássico homônimo de Victor Hugo, a Disney agora prepara uma versão com atores "de carne e osso", o chamado live-action, da animação infantil.

A informação é do site Deadline que também afirma não existir, por ora, previsão de lançamento e escolha de elenco.

Ainda de acordo com a publicação online, o roteirista será David Henry Hwang. Já a trilha sonora ficará a cargo de Alan Menken e Stephen Schwartz.

Na história, Quasimodo, o corcunda que dá título à obra, vive recluso na catedral Notre Dame, em Paris, na França, com medo de ser rejeitado por sua aparência. Ele então conhece e se encanta pela pela cigana Esmeralda.

O filme da Disney recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro de melhor trilha sonora original.

Em outubro do ano passado, o site The Hollywood Reporter afirmou que a Disney também planeja fazer uma versão live-action do desenho "Lilo & Stich" (2002). Os investimentos da empresa americana vem na esteira de produções de sucesso do tipo, caso de "Mogli" (2018) e "A Bela e a Fera" (2017).