Distribuição de aulas na rede estadual passa a ser em novembro e não mais em janeiro

Da Redação Bem Paraná com sites

A distribuição de aulas para o ano letivo de 2020 vai ocorrer ainda em 2019. O anúncio foi feito pelo secretário de estado da Educação e do Esporte, Renato Feder, durante reunião com representantes da APP Sindicato e com o deputado estadual Professor Lemos, no começo desta semana.

“Faremos a distribuição antes do final do ano, para que o professor já saia de férias sabendo como será o seu ano seguinte. E, no início do ano letivo, caso haja necessidade, haverá distribuição de aulas residuais de eventuais turmas que sejam consolidadas após este processo”, explicou Feder.

Entre os temas debatidos na reunião estavam a revisão do número de professores que dão aula em mais de uma escola; jornada de trabalho, critérios para distribuição de aulas extraordinárias, hora atividade, entre outros.

Sobre a hora atividade, uma das principais reivindicações da categoria, Feder explicou que pretende, ao longo deste ano, promover um debate com os professores, diretores de escola, para construir um modelo de uso da hora atividade que seja mais proveitoso tanto para os professores quanto para a rede de ensino. “Vamos pensar juntos este modelo, para que seja colocado em prática a partir de 2020”, garantiu.

Feder salientou ainda que o trabalho da Secretaria vai priorizar a valorização do professor, com promoções, cursos de formação fora do país e organização da vida letiva.

Também participaram da reunião Marcelo Schlenert, chefe de gabinete do deputado estadual Hussein Bakri (PSD), líder do governo e presidente da Comissão de Educação na Assembleia Legislativa do Paraná, e representantes do sindicato dos professores do Paraná.