Djavan retorna a Curitiba em junho com show inédito

Redação Bem Paraná

O cantor Djavan já tem data marcada para retornar a Curitiba. O músico alagoano se apresenta no Teatro Positivo, no dia 28 de junho, com a turnê de seu mais novo álbum, "Vesúvio".



O trabalho, lançado no segundo semestre do ano passado, recebeu muitos elogios da crítica especializada, e foi escolhido como um dos melhores trabalhos de MPB de 2018. A nova turnê, que se inicia em março, na cidade de Santos (SP), deve contar com um repertório que revisita novos e antigos sucessos do cantor.



Os ingressos já podem ser adquiridos através do Disk Ingressos e custam entre R$90,00 (meia entrada) e R$180,00 (inteira).



SERVIÇO

Djavan - Turnê "Vesúvio"

Quando: 28 de junho (sexta-feira)

Onde: Grande Auditório do Teatro Positivo

Horário: 21h00min

Ingressos: R$90,00 (meia-entrada) e R$180,00 (inteira). À venda pelo Disk Ingressos.

Classificação: 14 anos