Djokovic e Nishikori se enfrentam por vaga na semi do Aberto da Austrália

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sérvio Novak Djokovic e o japonês Kei Nishikori farão uma das quartas de final do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam. Eles se classificaram nesta segunda-feira após duras batalhas e vão decidir uma vaga na semifinal nesta quarta (23).

Líder do ranking mundial, Djokovic precisou de quatro sets para despachar o russo Andrei Medvedev, cabeça-de-chave número 15, com parciais de 6-4, 6-7, 6-2 e 6-3, em 3h19min de partida. O sérvio está em busca do terceiro título seguido de Grand Slam. Em 2017, ele levantou os troféus de Wimbledon e do Aberto dos EUA.

Já Nishikori precisou de mais de cinco horas para derrotar o espanhol Pablo Carreno-Busta por 3 sets a 2, de virada, com parciais de 6-7 (8-10), 4-6, 7-6 (7-4), 6-4 e 7-6 (10-8). Em quatro jogos em Melbourne, Nishikori precisou de cinco sets em três deles.

Um outro confronto foi definido nesta segunda-feira. E com surpresas. O alemão Alexander Zverev, campeão do ATP Finals em 2017 e cabeça-de-chave número 4, levou 3 sets a 0 do canadense Milos Raonic, com parciais de 6-1, 6-1 e 7-6.

O adversário de Raonic será o francês Lucas Pouille, que bateu o croata Borna Coric, cabeça-de-chave número 1, por 3 sets a 1, com parciais de 6-7, 6-4, 7-5 e 7-6.

Na chave feminina, a norte-americana Serena Williams, que aos poucos volta a brilhar entre as melhores do mundo, avançou às quartas de final com um triunfo por 2 a 1 sobre a romena Simona Halep, líder do ranking mundial. As parciais foram de 6-1, 4-6 e 6-4.

Nas quartas de final, ela enfrentará a tcheca Karolina Pliskova, cabeça-de-chave número 7. Ela avançou com um trinfo sobre a espanhola Garbine Muguruza por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-1.