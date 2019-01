Do barroco ao hip hop, Verão Curitiba tem shows gratuitos em seis parques

SMCS

Hip hop no Parque Passaúna, composições barrocas no Bosque Alemão e música celta na Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre). Até 27 de janeiro os curitibanos poderão aplaudir diferentes estilos musicais em seis parques da cidade.

Os espetáculos são parte da Oficina de Música e se integram à programação do Verão Curitiba. As apresentações serão nos parques Passaúna, Tingui, Tanguá e Lago Azul, na Universidade Livre do Meio Ambiente e no Bosque Alemão. Todos os shows são gratuitos e acontecem neste e no próximo fim de semana.

Além dos curitibanos, as apresentações vão surpreender os visitantes da cidade, pois quase todos os parques com shows estão no itinerário dos ônibus da Linha Turismo, que passa por diversos atrativos da cidade.

O passeio, por sinal, terá uma programação especial neste domingo (20/1). O grupo de música nórdica Clan Mac Norse tocará dentro do ônibus, no trecho entre a Praça Tiradentes e o Parque Tingui. O show termina no Memorial Ucraniano.

Bicicletas

A bicicleta também tem lugar garantido na Oficina de Música. Um passeio ciclístico musical vai passar por vários parques da cidade com paradas no caminho para shows e concertos curtos. O ponto de partida é a praça de Bolso do Ciclista, no bairro São Francisco.

A música já embala a largada, com apresentação da Banda Lyra Curitibana, às 9h. O roteiro do passeio inclui a Capela Nossa Senhora da Glória, onde professores de Música Antiga se apresentam às 9h45. No Bosque do Papa, às 10h30, uma parada para o concerto do pianista Wim Van Moerbecke.

Os ciclistas seguem para o Parque São Lourenço, onde às 11h20 se apresenta o grupo Trio Harmônicas de Curitiba. De lá, retornam à praça de Bolso do Ciclista para o encerramento, às 12h30, com show do Bananeira Brass Band.

OFICINA DE MÚSICA AO AR LIVRE - shows gratuitos

Dia 19 - sábado

Parque Passaúna - 15h30

DAVI BLACK – RAPPER

Ao lado do DJ Fábio Assis, um show de Hip Hop com músicas dançantes, vibração positiva e consciente.

Dia 20 - domingo

Capela Santa Maria - concentração às 8h30

BICICLETANDO NA OFICINA

Passeio ciclístico musical por vários parques da cidade com apresentações de pocket shows e concertos.

Unilivre – 11h

GAITEIROS DE LUME – MÚSICA CELTA

Bosque Alemão – 15h (Oratório de Bach)

Concerto de Música Barroca Curitiba

Parque Tingui – 15h

Coral Only Vox

O grupo se inspira nos grupos à capela conhecidos, como Pentatonix, Voice Play, Home Free, entre outros.

Parque Lago Azul – 15h30

SEGUNDASÁBADO – ESPETÁCULO O PORTO DE CADA UM

O grupo SegundaSabado realiza um trabalho musical com enfoque na improvisação de arranjos vocais, acompanhados de instrumental harmônico e percussivo.

Parque Tingui – 17h

CLAN MAC NORSE

O grupo de música nórdica se apresenta no Parque Tingui – Memorial Ucraniano, para o encerramento do passeio musical da Linha Turismo.

Unilivre - 17h

GRUPO DE CHORO

Dia 26 - sábado

Bosque Alemão (Oratório de Bach) - 15h

MÚSICA DE CÂMARA

Parque Lago Azul - 15h30

GRUPO NYMPHAS - 40 ANOS

Dia 27 - domingo

Parque Passaúna - 15h30

VIDRO E CORTE