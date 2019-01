Doces colombianos invadem o centro de Curitiba em janeiro

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A partir da última semana de janeiro, Curitiba receberá a primeira unidade das Obleas Originales. O doce colombiano consiste em dois discos de waffle artesanais recheados com doce de leite, queijo ralado e creme de leite gourmet e pode ser acompanhado de diversos sabores como Ovomaltine, amendoim e diversos outros.

Com abertura prevista para a última semana de janeiro na Vila Urbana, ao lado do Shopping Itália na Marechal Deodoro, a ideia é trazer um pouco do sabor colombiano para a já rica gastronomia que existe em Curitiba:

"Já estamos participando de feiras e encontros gastronômicos em Curitiba desde 2016 e decidimos que já era hora de ter um ponto oficial. A recepção do público é muito boa principalmente pela combinação de sabores que a Oblea, um doce bem tradicional em meu país, possui" explica Jenny Lopez, psicóloga colombiana que criou as Obleas Originales.

Confira os sabores que as Obleas Originales terão na Vila Gastronômica:

- Oblea Tradicional - (Doce de leite, creme de leite gourmet e queijo ralado)

- Oblea de Amendoim - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e amendoim)

- Oblea de Coco Ralado - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e coco ralado)

- Oblea de Creme de Coco Cremoso - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e creme de coco)

- Oblea de Doce de Morango - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e doce de morango)

- Oblea de Doce de Uva - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e doce de uva)

- Oblea de Doce de Frutas Vermelhas - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e doce de frutas vermelhas)

- Oblea de Baunilha - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e creme de baunilha)

- Oblea de Caramelo - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e caramelo)

- Oblea de Doce de Maracujá - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e doce de maracujá)

- Oblea de Leite Condensado - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e leite condensado)

- Oblea de Leite Ninho - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e Leite Ninho)

- Oblea de Ovomaltine - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e Ovomaltine)

Oblea de Paçoca - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado e paçoca)

- Oblea de Chantilly com Morango - (Doce de leite, creme de leite gourmet, queijo ralado, Chantilly com Morango)