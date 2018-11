Doces ou travessuras? Curitiba vai ganhar o primeiro Halloween de rua

Josianne Ritz,, Barulho Curitiba

Há alguns anos a tradicional festa norte-americana do Halloween entrou na cultura brasileira. Primeiro foram as escolas de inglês que importaram a festa, depois as escolas normais, bares, boates entraram na moda. Desde o ano passado, os shoppings de Curitiba também aderiram ao Halloween. Mas neste ano, Curitiba terá o primeiro Halloween de rua. Isso mesmo. O evento está marcado para 3 de novembro, a partir das 15 horas, na Boca Maldita, e já tem mais de 700 confirmações e quase quatro mil interessados.

