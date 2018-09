Doda Miranda se casa com Denize Severo em Portugal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cavaleiro Doda Miranda casou-se neste sábado (22) com a repórter Denize Severo, em Algarve, no sul de Portugal.

Em uma celebração badalada que contou com celebridades como Kaká e Carol Dias, Doda e Denize trocaram alianças na igreja da Sé da cidade de Silves, um balneário turístico na região do Algarve, conhecida por suas belas praias.

Doda, que é duas vezes medalhista olímpico, tendo conquistado o bronze em provas de hipismo nas Olimpíadas de 1996 e 2000, conheceu Denize, que é repórter do Programa Amaury Jr., em 2016.

Na ocasião, a futura noiva entrevistou o futuro noivo durante uma competição na Hípica de São Paulo.

Para além da cerimônia internacional, o próprio pedido de casamento foi feito em terras europeias, em Paris. A lua de mel também deve ser realizada no velho continente.

O primeiro casamento de Doda foi com a bilionária francesa de origem grega Athina Onassis, de quem se separou em 2016 e divorciou-se oficialmente no final do ano passado.