Dodge fala em 'providências firmes' e lamenta tragédia humana e ambiental

Folhapress

FOLHAPRESS - A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou em nota que acompanha o caso do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG) e está em contato com os procuradores e autoridades locais para oferecer apoio para as investigações.

"É mais uma tragédia humana e ambiental que atinge o estado e que reforça a preocupação com problemas crônicos e graves em nosso país", afirmou Dodge. Para ela, o episódio requer "providências firmes das instituições".

"Assim que soube do acidente, Raquel Dodge falou com a procuradora-chefe do MPF em Minas Gerais, Isabela de Holanda Cavalcanti, com o procurador da República Helder Magno da Silva -que é o procurador natural do caso- e com o procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonet. Ofereceu apoio integral para a elucidação da tragédia e destacou a importância da atuação conjunta entre os ministérios públicos estadual e federal", informou a nota.

Segundo a PGR, Dodge também conversou com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Sales, e indicou interlocutores do Ministério Público que foram para Brumadinho.