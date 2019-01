Dois ciclistas morrem e seis ficam feridos em atropelamento em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois ciclistas morreram e seis ficaram feridos na manhã deste sábado (26) após serem atropelados por um ônibus de turismo. O acidente aconteceu na Rodovia dos Bandeirantes, altura do quilômetro 17 do sentido capital paulista, perto do acesso às marginais Pinheiros e Tietê, região de Pirituba (zona norte).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, da polícia militar e da Autoban -concessionária que gerencia a rodovia-, 28 ciclistas trafegavam pelo acostamento, mas uma parte do grupo invadiu a faixa de rolamento. O ônibus não conseguiu frear e os atingiu.

Dois dos feridos foram atendidos e liberados no local. O Água 8 da PM removeu uma vítima para o Hospital das Clínicas. As demais foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Geral de Taipas, Hospital Municipal de Pirituba, ao São Camilo (Pompeia) e Hospital Sírio Libanês. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Pelo menos sete viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local. A Rodovia dos Bandeirantes chegou a ser totalmente interditada no trecho do acidente, mas já está liberada ao tráfego.