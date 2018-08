Dois inquéritos vão investigar tragédia que matou quatro pessoas na Linha Verde

Da Redação Bem Paraná

O trágico acidente que deixou como saldo quatro mulheres mortas e outras quatro pessoas feridas, na tarde de terça-feira, na Limnha Verde, vai ter duas investigações paralelas. Uma delas é feita pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), que ouviu, ainda na noite de terça-feira, o policial militar que conduzia a viatura que cruzou a pista da Linha Verde e atropelou pedestres num ponto de ônibus.

Outro inquérito deve ser aberto pelo Comando da Polícia Militar. Por ter envolvimento de um policial em serviço, será aberto um Inquérito Policial Militar. A primeira medida foi encaminhar para perícia a velocidade em que a viatura seguia pela canaleta da Linha Verde.

No seu depoimento, o policial que dirigia a viatura contou que ele e seu parceiro se encaminhavam para atender uma ocorrência usando a pista da canaleta para ônibus, quando teve que desviar de um pedestre. Bateu no meio-fio, perdeu o controle e acabou atingindo os pedestres no ponto de ônibus do outro lado da via.

Ontem, foram divulgadas imagens feitas por câmeras de monitoramento da região, e que mostram a viatura momentos antes do acidente. A Polícia Civil procura por outras imagens que possam ajudar no caso e ainda tenta identificar o pedestre que cruzava a canaleta e que teria provocado o acidente trágico. As vítimas foram sepultadas ontem.