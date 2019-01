Dois voos abortam decolagem no Aeroporto Afonso Pena nesta quinta

Da Redação Bem Paraná com sites

Dois voos programados para partirem do Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na manhã desta quinta-feira (24) tiveram problemas e não decolaram no horário previsto. A informação é da Rádio CBN Curitiba.

O primeiro caso foi com o voo de Curitiba para Foz do Iguaçu, cancelado após uma suspeita de pane no avião. A aeronave chegou a taxiar pela pista, mas precisou retornar para passar por uma manutenção não-programada. A empresa do voo, a Azul, informou que promoveu a reacomodação dos passageiros em outros voos da própria companhia.

O segundo caso aconteceu já no final da manhã com um voo que seguiria para São Paulo. O avião também se preparava para decolar quando o piloto abortou e cancelou a decolagem. Uma questão técnico adiou a decolagem, que acabou acontecendo no início da tarde. O voo chegou normalmente em São Paulo.