Dólar cai 1,69% na semana e fecha a R$ 3,72 com cenário eleitoral estável

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A uma semana do segundo turno, o mercado financeiro terminou os negócios em ritmo mais morno e deixou para trás a euforia vista nas semanas que sucederam a primeira etapa da disputa eleitoral.

O dólar recuou, enquanto a Bolsa teve leve alta.

O desempenho desta sexta-feira (19) ficou em linha com o exterior, que teve um pregão relativamente positivo após perdas registradas na véspera, sinal de que o mercado consolidou suas apostas em Jair Bolsonaro (PSL).

O dólar recuou 0,26% e fechou a 3,7150 -na semana, a queda foi de 1,69%, mas a moeda americana ficou distante da mínima de R$ 3,68 registrada na quarta-feira (17).

O Ibovespa, principal índice acionário do país, subiu 0,44%, a 84.219 pontos. Na semana, a alta foi de 1,88%.

O pregão foi marcado pela alta de quase 30% nas ações da Linx, que fecharam na máxima de R$ 25.

A empresa de software para o varejo anunciou uma subcredenciadora de cartões (parceria no setor de maquininhas) que terá a função "split de pagamento", com a qual o lojista consegue repassar custos a fornecedores no ato da transação.

Na semana, no entanto, o noticiário foi dominado pelo desenrolar da corrida eleitoral, com pesquisas de intenção de voto consolidando a larga vantagem de Bolsonaro sobre Fernando Haddad (PT) na preferência dos eleitores.

Na quinta-feira (18) à noite foi conhecida nova pesquisa Datafolha, que mostrou Bolsonaro com 59% dos votos válidos, ante 41% que devem ser concedidos a Haddad.

"Bolsonaro mantém confortável distância em relação a Haddad. A nove dias do segundo turno, poucas são as chances de Haddad", escreveu o banco Fator em relatório.

Os números favoráveis a Bolsonaro, candidato preferido pelo mercado financeiro por ser visto como defensor de propostas mais liberais no campo econômico, minimizaram o impacto da denúncia de que empresários favoráveis ao capitão reformado do Exército teriam contratado ilegalmente empresas para disparar mensagens de WhatsApp contrárias ao PT.

O PT entrou com ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) impugnando a chapa. O tribunal, que havia convocado uma coletiva de imprensa para esta sexta, adiou a reunião para a tarde de domingo.

"É difícil que a ação movida pelo PT prospere, em nossa visão", escreveu a Guide.

Até a possibilidade de Ilan Goldfajn deixar o Banco Central ao fim do mandato de Michel Temer, em dezembro, aventada na quinta, se dissipou no noticiário mais morno desta sexta.

No exterior, o PIB (Produto Interno Bruto) da China mostra desaceleração econômica, com crescimento de 6,5% no terceiro trimestre ante igual período de 2017.

Mesmo assim, os mercados chineses avançaram. Nos Estados Unidos e na Europa, o dia foi misto. O índice Dow Jones subiu 0,26%, enquanto o S&P e o Nasdaq recuaram.