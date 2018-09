Dólar dispara e fecha a R$ 4,197 com cenário eleitoral

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar disparou nesta quinta-feira (13) e fechou em alta de 1,13%, sendo cotado a R$ 4,197, com investidores receosos com o avanço da esquerda na disputa presidencial.

O valor é o maior patamar de fechamento, em termos nominais (sem desconto da inflação) desde a criação do plano real.

Na sexta-feira (14) será divulgada nova pesquisa Datafolha. Fernando Haddad foi oficializado como o candidato do PT na última terça-feira, e o mercado financeiro começa a projetar a capacidade do petista herdar os votos do ex-presidente Lula.

"Vai haver, em maior ou menor número, uma transferência de votos [de Lula] para Haddad. Uma preocupação grande do mercado é que os últimos discursos têm sido na linha da Dilma. Acho que isso também tem feito com que o mercado fique mais receoso", diz Arnaldo Curvello, da Ativa Investimentos.

No exterior, o dia foi positivo para emergentes. De 24 divisas desses países, o dólar avança sobre apenas 3: o peso argentino, o real a rúpia da indonésia.