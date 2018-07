Domingo com pizza a R$ 10 em Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Quem não gosta de um bom programa de final de semana? Melhor ainda quando o passeio inclui pizzas clássicas da Itália harmonizadas com vinhos e chopes. Para aproveitar o dia com os amigos e familiares ao ar livre, o restaurante Funiculí, comandado pelo premiado chef Dudu Sperandio, oferece o Festival Pizza, Vinho e Chope na Calçada, que será neste domingo, dia 29 de abril, em Curitiba (PR).

O festival oferece sabores inconfundíveis e exclusivos da pizza tipicamente italiana. A pizza Porcini & Taleggio, por exemplo, tem o sabor peculiar do queijo tallegio; e a pizza Speck & Zola é preparada com queijo gorgonzola e presunto especial típico da Itália. As pizzas, que serão servidas em pedaços especiais (brotinhos com 18cm de diâmetro), terão o preço único de R$ 10.

E para completar a refeição com uma boa bebida, o Funiculí servirá rótulos de vinhos selecionados e chopes artesanais por apenas R$ 5. Além disso, serão comercializadas taças de plástico por R$ 3. “O objetivo do Festival Pizza, Vinho e Chope na Calçada é celebrar a tradição italiana na capital paranaense. A oportunidade é perfeita para unir um bom programa de domingo à comidas e bebidas muito saborosas e de qualidade”, explica o chef Dudu Sperandio.

O Festival Pizza e Vinho na Calçada será realizado neste domingo, dia 25 de março, em frente ao Funiculí (Rua Myltho Anselmo da Silva, nº 1438), no bairro Mercês, das 11h30 às 18h. Mais informações pelo telefone (41) 3079-5477 ou no site www.dudusperandio.com.br.