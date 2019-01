Domingo começa com tempo bom no Paraná, mas chuva forte deve vir durante a tarde

Da Redação Bem Paraná com sites

Mesmo com a grande cobertura de nuvens e até chuvas ocasionais em algumas cidades, as temperaturas seguem relativamente elevadas sobre o Sul do Brasil. O registro da distribuição das temperaturas (INMET e Simepar) mostra que os valores já passam dos 20ºC em grande parte das localidades, exceto nas regiões mais altas e tipicamente mais frias desses estados.

No paraná, o domingo (13) deve ter forte aquecimento até o final da manhã. Assim, como vem ocorrendo nos últimos dias, especialmente a partir do período da tarde são esperadas pancadas de chuva em vários pontos, acompanhadas de descargas elétricas. Não se descarta ocorrência de chuva forte pontual, situação bem típica de verão.

Em Curitiba o dia começou com sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite.