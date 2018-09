Domingo deve esquentar, com a máxima chegando aos 29ºC, e trazer chuva

Redação Bem Paraná com assessoria

Setembro chega ao fim com chuva acima do normal para o período. Já outubro, que chega com chuva, deve fechar o mês com chuva abaixo do previsto. Neste domingo, útimo dia de setembro, de acordo com a previsão do Simepar, uma frente fria se desloca pelo Sul do Brasil e provoca chuvas em várias regiões.

E, apesar de não avançar muito pelo Paraná, deixa o dia bastante chuvoso. A previsão é de chuvas e trovoadas em alguns pontos do Estado. No Leste, praias e Região Metropolitana de Curitiba (RMC), os ventos úmidos do mar para o continente mantém a nebulosidade baixa presente. No interior, o Sol aparece desde cedo, por isso o calor.

A minima do dia deve ser 14ºC e a máxima fica em 26ºC.