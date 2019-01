Domingo tem Festival de Polvo na Brasa em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O restaurante Olivença Cozinha Ibérica realiza neste domingo (13/1) a segunda edição do Festival de Polvo na Brasa. O evento trará no almoço pratos com o cobiçado molusco a R$ 39. Para acompanhar a porção, que é de 180 gramas, o prato traz batatas e vinagrete. O evento começa ao meio-dia. Para beber, haverá promoção de Sangria de vinho tinto ou branco, com jarras a R$ 44.



Quem preferir também poderá optar pelos pratos do cardápio completo do Olivença, que estará disponível, trazendo peixes, carnes, paella, arrozes ibéricos e tapas, entre outras pedidas.



Este novo festival nasceu como desdobramento do sucesso do Gastronomia na Calçada, que acontece todo o último sábado de cada mês, há quatro anos. "A partir deste evento, que tem como prato principal as sardinhas, o público começou a pedir e agora abrimos espaço para o polvo", conta o chef da casa, Gilberto Prado. "Com a mudança para a Mercadoteca, temos a possibilidade de ampliar os eventos ao ar livre, com pratos na brasa, e por isso lançamos esta novidade".



O Olivença Cozinha Ibérica abriu as portas há cinco anos, inicialmente no Batel. Desde dezembro inaugurou novo endereço, na Mercadoteca. Ao contrário das demais lojas do local, o Olivença conta com serviço completo de restaurante, com atendimento de garçons nas mesas tanto para retirada dos pedidos como para servir e fechamento da conta. Vinhos da loja Vino! e chopes e cervejas do Glasso, casas vizinhas no complexo gastronômico, podem ser pedidos na mesa.