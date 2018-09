Dona Elvira, uma das primeiras feministas de Curitiba, completa 104 anos

Rodolfo Luis Kowalski

O ano é 1914. Curitiba era uma cidade então com apenas 70 mil habitantes e na Europa estourava a Primeira Guerra Mundial. O movimento feminista ainda caminhava lentamente na luta pela igualdade entre os sexos. Foi nesse contexto de grandes transformações que nasceu no dia 22 de setembro a curitibana descendente de poloneses Elvira Wolowska, que neste sábado (22) celebrará o seu 104º aniversário.

A frente de seu tempo (e não há nenhum exagero na afirmação), Elvira foi a primeira mulher a se formar em Odontologia no Paraná, em 1938. Sua irmã mais velha, Wladislawa, fora quem abrira o caminho para a caçula, ao ingressar no curso de Medicina no final da década de 1920 (se formaria em 1932 e na sequência se mudaria com o marido para Santa Catarina, onde se tornaria a primeira médica no estado).

Desafios, evidentemente, não faltaram no caminho das irmãs. E o fato de seu pai ser um operário (mais precisamente, um marceneiro) e de a família ter descendência polonesa tornava tudo ainda mais difícil. “Era horrível. Os vizinhos não nos aceitavam. Diziam pros filhos; ‘não brinque com elas porque são polacas’”. Anos mais tarde, um jornal da cidade ainda criticou a família: ‘Onde é que nós chegamos que até um operário está com pretensões de ter uma filha médica e outra dentista?’”

Elvira, contudo, nunca se deixou abater. “Naquela época mulher nem entrava para faculdade. Mas eu lutava porque queria que a coisa fosse para frente. Se levávamos na rua uns desaforos, uma xingação, não dávamos a mínima. Fazíamos tudo para que nossas filhas e netas tivessem o seu espaço.”

O início na odontologia

A trajetória de Dona Elvira na odontologia teve início em 1926. Quando tinha apenas 12 anos, seu pai havia feito alguns móveis para um protético, João Paul, e pediu para que a filha fosse até o consultório receber o dinheiro devido. Como o homem estava finalizando um trabalho, solicitou que a menina o esperasse terminar e perguntou se ela não poderia fazer uma “limpezinha” no local enquanto esperava. Fez tão bem o serviço que acabou recebendo o convite para ajudá-lo todas as tardes. Topou e acabou se apaixonando pelo ofício.

Dez anos depois, com a irmã já formada em medicina, Elvira finalmente ingressaria na Universidade do Paraná (que ainda não era federalizada) junto com a amiga Joana. Eram as duas únicas mulheres da turna. E no primeiro ano de curso, os colegas sequer conversavam com ela. Afinal, como é que uma mulher ousava entrar numa faculdade? Pior: não apenas uma mulher, mas uma 'polaca' e filha de operário, pensavam os marmanjos.

No segundo ano da faculdade, porém, começaram as aulas práticas de prótese. Veio a primeira prova. Enquanto os homens não tiram mais que 5,5, Elvira e Joana, que havia estudado com a ‘polaca’, tiram 9,5 e 8, respectivmaente. “Aí todo mundo veio falar comigo, queriam que explicasse o trabalho. Antes da segunda prova foi todo mundo lá em casa, onde tinha um laboratório, e dei aula para eles. Ali foi a virada”, recorda-se.

Autorização do marido para trabalhar

Já formada e atuando na área com seu próprio consultório – herdara de João Paul, seu mentor, todos os clientes da empresa de próteses -, Elvira casou-se com o advogado Miecislau Napoleão Kenski, com quem teve cinco filhos. Pouco tempo após o casamento, porém, precisou fazer algumas compras para dar continuidade ao seu negócio.

“Fui dar o cheque na loja e não aceitaram porque eu era casada. Então o meu marido tinha de assinar o cheque embaixo, porque eu era mulher. Para que eu pudesse trabalhar, ele teve de ir num cartório para me dar autorização para que eu pudesse exercer a profissão e trabalhar no consultório que já era meu”, recorda.

O marido, que trabalhou no Banco do Brasil e no Banco Central, não se incomodava com a postura combativa da esposa. “Ele sabia que eu fazia tudo isso porque queria que a coisa fosse para frente. E ele também era polonês, conhecia nossa história. Então também ajudava ou ficava mudo enquanto a gente fazia as coisas”, conta, aos risos.

O caso da calça comprida

Além de ter sido a primeira mulher a se formar em Odontologia no Paraná, Dona Elvira também revolucionou ao se tornar ao lado de outra colega dentista e também descendente de polonesa, Alina, uma das primeiras mulheres a vestir calça comprida em Curitiba. A peça, comprada durante uma visita a São Paulo, onde participou de um Congresso, gerou alvoroço na cidade.

“A dona da loja falou que iriam entrar na moda e eu comprei, lógico. Queria uma coisa diferente, da moda. Quando chegamos aqui, saímos as duas com as calças. As pessoas paravam na rua para olhas as duas de calças compridas e diziam coisas horrosas, porque você não imagina, né? Mulher de calça comprida... Mas eu nem olhava, nós andávamos bem direitinho.”

Na Rua XV de Novembro, foi até uma loja onde costumava comprar coisas para o dia a dia. Quando a atendente viu sua cliente, perguntou se ela havia saído de casa com a calça do irmão. “Aí contei para ela que era uma nova moda. E ela pediu se eu tinha o endereço. Passei para ela e na quinta-feira da semana seguinte estavam as três sobrinhas e as meninas todas de calça comprida.”

Nos anos 1930, Dona Elvira também participou dos protestos que acabariam por estender o direito de voto ás mulheres. “Eu fui (nos protestos), claro. Era nosso dirieto. Dizia que se fosse preciso, me vestia de homem para votar.”