Dono do domínio Athleticoparanaense diz que está recebendo ameaças

Redação Bem Paraná, com informações do UOL

O dono do domínio "athleticoparanaense" relatou estar sofrendo ameaças, segundo informou o site UOL. O nome dele foi divulgado em nota oficial do Atlético Paranaense, no domingo (dia 23), que afirmava que tomaria medidas contra ele. O UOL entrou em contato com o dono da URL, que preferiu se manifestar por seu advogado, Rafael Vieira Caovill. Ele afirmou não ser o responsável por redirecionar o endereço ao site do Coritiba. O advogado disse que torcedores e funcionários do clube ameaçaram seu cliente e que um Boletim de Ocorrência foi feito.

"Já foi feito o B.O por ameaça e difamação. As ameaças partiram de torcedores e de funcionários do clube através de mensagens por Whatsapp", disse Caovill, para o site UOL.

“O direcionamento do site para o Coritiba não foi realizado pelo meu cliente”, afirmou o advogado. “O domínio estava disponível para compra. Foi uma oportunidade de mercado onde ele pode comercializar o domínio ou aplicar uma funcionalidade para ele”, explicou. “A intenção do meu cliente é resolver a situação o quanto antes. Jamais teve a intenção de prejudicar alguém. Apenas aproveitou uma oportunidade de mercado. A medida que foi surgindo as situações de ameaça estão sendo tomadas as medidas cabíveis. A exposição dele no site do clube também terá consequências jurídicas que já estão sendo tomadas”, completou.

O Atlético divulgou nota oficial no domingo sobre o caso. “Mesmo o CAP tendo sua marca amplamente protegida pela legislação, esta pessoa infratora busca achacar o CAP e também desvalorizar a marca ao, de má-fé, desviar um domínio internacional para um clube rival”, diz o texto.

Em 11 de dezembro, o Atlético comunicou que vai adotar o nome Athletico a partir de janeiro de 2019. O site foi mudado para athletico.com.br, no entanto o athleticoparanaense.com não foi adquirido pelo clube.

Confira a nota do Athletico na íntegra:

“O Club Athletico Paranaense vem a publico repudiar veementemente a conduta do Sr. Leonardo Silva, já identificado como a pessoa que está utilizando de forma ardilosa um domínio da internet derivado de uma propriedade de titularidade do CAP.

Mesmo o CAP tendo sua marca amplamente protegida pela legislação, esta pessoa infratora busca achacar o CAP e também desvalorizar a marca ao, de má-fé, desviar um domínio internacional para um clube rival.

Em tentativa de solução amigável da questão, o infrator exigiu quantia em dinheiro como condição de cessar o uso do domínio. O CAP informa que não tolerará qualquer conduta contra o direito e já está adotando todas as medidas judiciais, cíveis e criminais, para cessar o ilícito, responsabilizar o infrator e regularizar o domínio. O CAP não medirá esforços para sua justa reparação."