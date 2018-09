Dori Caymmi e Marcos Valle selam amizade de 55 anos em shows em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sesc Pompeia, em São Paulo, recebe neste sábado (29) e domingo (30) shows em comemoração dos 75 anos de vida -e 55 de amizade- dos músicos cariocas Dori Caymmi e Marcos Valle.

Segundo Millôr Fernandes, "na velhice não há mais objetivos, só memórias". Mas, em entrevista por telefone com este repórter, os dois cantores, compositores e instrumentistas discordaram de Millôr.

"Estou bastante ativo, fazendo shows, compondo e orquestrando. A idade, quando você está lúcido, é muito boa de viver", diz o filho de Dorival Caymmi, que grava um disco com orquestra a ser lançado em 2019. São 14 sonetos musicados que têm origem no livro "Sonetos Sentimentais para Violão e Orquestra", de Paulo César Pinheiro. "O Millôr vai ter que dormir com essa", diz.

Marcos Valle reitera: "Olho com ansiedade o que vem pela frente porque faço sempre muita coisa nova". Valle gravou um álbum a ser lançado na Europa, o sexto dele pelo selo inglês Far Out Recordings.

"É um disco bem para o lado do pop, mas que ficou muito forte. Quando for lançado, faremos três turnês pela Europa", diz Valle, que compôs o clássico "Samba de Verão" junto com o irmão Paulo Sérgio.

A maior prova de amizade que Valle deu a Dori foi "a confiança no taco", ao chamá-lo para escrever o arranjo da gravação original de "Viola Enluarada", canção iluminada pela voz de Milton Nascimento que é garantida no show. Para Valle, a dedicação de Dori ao trabalho que fazem é a própria prova de amizade.

Acompanhados por um quarteto de craques, formado por Itamar Assiéri (teclados), Alberto Continentino (baixo), Renato Massa (bateria) e Jessé Sadoc (trompete e flugel), Dori (violão e voz) e Valle (piano e voz) garantem as interpretações de "Eu Preciso Aprender a Ser Só", "Saveiros" e "O Cantador", entre outros clássicos da MPB, além de esbanjarem riqueza de harmonias.

Em maio deste ano, a gravadora Biscoito Fino lançou o CD "Edu, Dori & Marcos". Edu Lobo também é amigo de ambos há 55 anos. Edu também deveria estar nesse show?

"Em princípio, sim", diz Dori. Valle explica: "O Edu se colocou na posição de ficar mais em casa. Esse show requer uma preparação e, no momento, por estar trabalhando demais, ele não se sentiu à vontade para fazer".