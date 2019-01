Doria anuncia privatização de aeroportos e da hidrovia Tietê-Paraná

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador paulista, João Doria (PSDB), afirmou, nesta terça-feira (29), uma série de privatizações do estado de São Paulo.

Em evento do banco Credit Suisse, ele anunciou que pretende conceder à iniciativa privada 23 aeroportos regionais, a Hidrovia Tietê-Paraná, o Porto de São Sebastião (no litoral paulista) e todas as rodovias que ainda não foram concedidas.

"O Porto de São Sebastião será privatizado. É um porto importante no escoamento de produção do agro, mas ao receber investimento privado poderá ser capacitado para ampliar muito", afirmou o governador.

Ele também defendeu a privatização do Porto de Santos, que é do governo federal -o ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que falou mais tarde no mesmo evento, afirmou que essa possibilidade não está em estudo.

Em relação à concessão os aeroportos regionais, Doria afirmou que ela deve ocorrer "nos próximos dois anos".

"Falta a gestão privada na administração aeroportuária, com isso oferecendo outro modal, seja para o turismo, seja para o setor de carga", disse.

A privatização da Hidrovia Tietê Paraná também foi mencionada como uma forma de ampliar os modais de escoamento de carga. "Poderemos levar carga do Brasil até o Uruguai, a Argentina, o Paraguai, fazendo a ligação desde o MS até fronteira. Um modal muito mais econômico do que caminhões", disse.