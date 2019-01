Doria quer renovar concessões rodoviárias e avançar em contratos já assinados

Folhapress

DAVOS, SUÍÇA (FOLHAPRESS) - Além de renovar as concessões de rodovias paulistas geridas pelo setor privado, que estão para vencer, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), pretende também avançar com contratos que tiveram aditivos já assinados, como nas estradas Anchieta/Imigrantes e Bandeirantes/Anhanguera.

"A lei permite, e nós vamos fazer. Estabelece que é uma opção do Estado ampliar as concessões dentro dos critérios que a lei prevê mediante contrapartidas", disse o governador à Folha de S.Paulo, entre compromissos no Fórum Econômico Mundial.

Entre as condições exigidas do parceiro privado, o governador lista: ampliar várias dessas rodovias, fazer estradas vicinais e fazer aperfeiçoamentos.

"Ao longo dos últimos 15 anos, municípios que eram pequenos se tornaram médios, e médios viraram grandes. Então, precisa fazer alças de acesso e vias auxiliares. Além disso, todas as rodovias concessionadas serão nas saídas e entradas, iluminadas e monitoradas eletronicamente. Isso será obrigatório, em todas."

Até o final do seu mandato, contratos de quatro estradas vão se expirar.

A desestatização em São Paulo começou pelas rodovias, lembra Doria, para justificar a demora em deslanchar de privatizações propostas por ele quando estava na prefeitura paulistana. Diferentemente da cidade, o Estado já tem um histórico de concessões bem-sucedidas, afirma.

"Das vinte melhores rodovias no Estado, 18 são estaduais. São as melhores porque são privadas."

Durante o Fórum, o governador esteve com investidores estrangeiros que afirmaram pretender aumentar aportes e a sua presença no estado.