Dos 30 deputados paranaenses, 26 foram favoráveis ao impeachment de Dilma. Confira como foi a votação

Em resumo, foram dois os pontos principais analisados do pedido de impeachment que resultou no afastamento da Presidente da República. O primeiro deles foram as chamadas "pedaladas fiscais", que foram manobras adotadas pelo governo para maquiar o resultado das contas públicas, atrasando o pagamento de débitos a bancos públicos nos anos de 2014 e 2015 (os fatos ocorridos em 2014, porém, foram afastados da denúncia por Cunha, uma vez que tratavam se situações ocorridas no primeiro mandato de Dilma).



Na prática, o que houve foi o atraso em repasses (ou simplesmente a não realização desses repasses) do Tesouro Nacional ao Banco do Brasil, referentes à equalização de taxas de juros referentes ao Plano Safra, e a utilização da Caixa Econômica como financiadora do Abono Salarial, Bolsa Família e Seguro Desemprego, em desrespeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controla, na qualidade de beneficiário do empréstimo.



Outro ponto foi o fato de a presidente ter assinados seis decretos não numerados entre julho e agosto de 2015, autorizando o governo a gastar R$ 2,5 bilhões a mais do que o previsto no Orçamento. Segundo a denúncia, o governo não poderia ter criado essa despesa extra sabendo que a meta fiscal não seria cumprida, incindindo, então, em crime de responsabilidade, previsto na Lei 1.079 de 1950, que em seu artigo 11 define que "são crimes contra a guarda e legal emprego dos dinheiros públicos (...) abrir crédito sem fundamento ou lei ou sem as formalidades legais".



Votação por partido na Câmara

Sigla do Partido Sim Não Abstenção/Ausência DEM 28 0 0 PCdoB 0 10 0 PDT 6 12 1 PEN 1 1 0 PHS 6 1 0 PMB 1 0 0 PMDB* 59 7 1 PP 38 4 3 PPS 8 0 0 PR 26 10 4 PRB 22 0 0 PROS 4 2 0 PSB 29 3 0 PSC 10 0 0 PSD 29 8 0 PSDB 52 0 0 PSL 2 0 0 PSOL 0 6 0 PT 0 60 0 PTB 14 6 0 PTdoB 2 1 0 PTN 8 4 0 PV 6 0 0 REDE 2 2 0 SDD 14 0 0 TOTAL 367 137 9