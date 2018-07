Douglas Coutinho parte para o quarto empréstimo em três anos

Silvio Rauth Filho

O atacante Douglas Coutinho, 24 anos, será emprestado mais uma vez pelo Atlético Paranaense. O jogador estava no Ceará no primeiro semestre e agora ficará cedido ao Fortaleza, líder da Série B.

A vida nômade de Coutinho começou em janeiro de 2016, quando foi emprestado para o Cruzeiro. Ficou oito meses no clube, disputou 16 jogos (2 como titular) e marcou quatro gols. Em agosto, acabou emprestado para o Braga, de Portugal. Ficou quatro meses no clube europeu (disputou dois jogos e não marcou gols).

Passou 2017 no Atlético Paranaense. Disputou 47 partidas (27 como titular) e marcou cinco gols. No início de 2018, acabou cedido para o Ceará.

Coutinho foi revelado na base do Atlético e ganhou destaque em 2013. O clube decidiu utilizar a equipe sub-23 no Campeonato Paranaense. Acabou como artilheiro do time na competição, com 12 gols em 20 partidas (17 como titular). Ganhou destaque também no Campeonato Brasileiro de 2014, sob o comando do técnico Doriva. Marcou sete gols em um intervalo de nove jogos – entre a 6ª e a 14ª ridada. No entanto, a boa fase não foi muito longe. Depois disputou mais 16 partidas na competição e não marcou gols.

Apesar dos raros momentos de artilheiro, Coutinho é o terceiro jogador com mais gols pelo Atlético desde 2012. Fez 29 gols em 136 partidas (média de 0,21). Só fica atrás do centroavante Ederson (42 gols em 107 jogos) e do ponta Marcelo Cirino (32 gols em 119 jogos).

O jogador tem contrato com o Atlético até junho de 2020. Em 2014, o clube vendeu 70% dos direitos econômicos dele para o grupo Doyen, por cerca de R$ 14 milhões.