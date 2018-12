Drew Barrymore publica fotos com antes e depois do emagrecimento

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHARPESS) - A atriz Drew Barrymore, 43, mostrou o resultado de seu programa de exercícios para melhorar o seu condicionamento físico. Na sexta (21), ela postou uma montagem de fotos que mostra como ela estava antes e como ficou depois de emagrecer 11 quilos em três meses.

Além das fotos, ela escreveu, em sua conta no Instagram, que é difícil uma pessoa conseguir manter o cuidado com ela mesma, apesar da ênfase que se dá à busca pela perfeição física.

Ela ainda afirmou que, às vezes, as pessoas precisam da ajuda de profissionais. "Com as pessoas certas, podemos tornar nossos objetivos uma realidade..." A atriz afirmou que o processo foi duro, e ela teve de se regrar com relação a exercícios e à alimentação.

Drew lembrou que, certa vez, um fã perguntou se ela estava grávida. "Não, eu estou apenas gorda", disse ela, com humor. Ela afirmou também que ama o seu corpo, "seja lá o formato que ele tenha."

A atriz é uma das estrelas da série "Santa Clarita Diet", da Netflix, ao lado de Timothy Olyphant. Na história, ela dá vida a uma corretora de imóveis que tem o costume de comer carne humana.