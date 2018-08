Duas das quatro vítimas de acidente na Linha Verde eram da mesma família

Ana Ehlert

Duas das quatro vítimas que morreram no grave acidente ocorrido na tarde desta terça-feira (31) na Linha Verde, em Curitiba, eram de uma mesma famílias. Verginia Gouvea Enes, 67 anos, e Elizanda Maltezo Araujo Lustoza, 32, eram sogra e nora. Verginia morreu no local do acidente e Elizandra chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital.

Segundo as informações, as duas estavam retornando de uma consulta médica. Os corpos das duas são velados na Capela Comunitária Monteiro Lobato, no bairro Tatuquara. Além delas, outras duas mulheres morrem no acidente. Elas foram identificadas como Fabiana Maria da Silva, 29, e Franciele Aparecida dos Santos, 33.

Elas estavam em um ponto de ônibus quando foram atingidas por uma viatura da Polícia Militar. O veículo seguia pela canaleta quando o motorista perdeu o controle ao tentar desviar de um pedestre que atravessava a rodovia. A viatura bateu em outros dois carros.