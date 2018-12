Duda Nagle posta foto com Sabrina Sato e Zoe: 'Nossa família é linda'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pai de primeira viagem, o ator Duda Nagle, 35, diz estar em êxtase com o nascimento de Zoe, sua filha com a apresentadora Sabrina Sato, 37. Ele publicou neste sábado (1º) a primeira foto da família completa e homenageou a mulher.

"Que bênção! Nos maiores desafios a gente tem as maiores provas... Minha mulher é uma fortaleza... guerreira, linda demais... só posso agradecer por te ter ao meu lado @sabrinasato meu amor e quanto amor [sic]", escreveu no Instagram.

Zoe nasceu por volta das 16h da quinta (29), na capital paulista, com 3,360 kg, após a apresentadora ficar 24 horas em trabalho de parto. A ideia da apresentadora era ter um parto humanizado, mas não conseguiu a dilatação necessária.

"Nunca senti tanto amor na minha vida... ainda estou em êxtase. Nossa família é linda. Obrigado por cuidar tão bem da nossa Zoe", concluiu o ator na publicação. A apresentadora retribuiu o carinho do marido e comentou: "Te amo para sempre".

Nagle tem relatado os momentos na maternidade e já havia postado uma foto com a filha. Nos stories da rede social, ele mostra, ainda, a mão da bebê segurando seu dedo, além de trechos do Programa da Sabrina que foi ao ar neste sábado (1º) à noite, mostrando o último episódio do quadro Diário da Gravidez.