Dudu explica 'fico' no Palmeiras e cita até medo da mulher de viajar de avião

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu afastou o interesse do futebol chinês e assinou a renovação de contrato com o Palmeiras até dezembro de 2023. Nesta sexta-feira (25), o jogador explicou ao 'Globo Esporte' um dos motivos da permanência no clube alviverde; entre eles, um peculiar que envolve a mulher do camisa 7, Mallu Ohanna.

"Ela estava ainda mais preocupada porque não gosta de avião: 'ah, para a China, tantas horas de avião...", disse o jogador, que tratou de imediatamente tranquilizar a mulher assim que assinou o novo contato com o Palmeiras.

"Liguei para ela no sábado e falei: 'decidi ficar aqui, vou renovar com o Palmeiras, agorinha vai estar tudo anunciado", acrescentou o jogador campeão brasileiro pela equipe em 2016 e 2018.

Além da questão familiar, Dudu citou a relação criada com o clube alviverde como decisivo para o 'fico'.

"Gosto do clube, minha família gosta do clube, o clube gosta de mim, a torcida gosta de mim, gosta da minha família. Espero cumprir meu contrato aqui e aumentar ainda mais minha história aqui no Palmeiras", completou.