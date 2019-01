Dudu renova contrato com Palmeiras até dezembro de 2023

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras anunciou na tarde deste sábado (19) a renovação de contrato do meia-atacante Dudu. O novo vínculo é válido por mais cinco temporadas, até o fim de 2023.

Maior destaque do time alviverde na conquista do Brasileirão 2018, Dudu chegou ao Palmeiras no começo da temporada 2015. Na ocasião, o jogador assinou contrato de três anos com o clube paulista. Em fevereiro de 2017, o vínculo foi renovado até o fim de 2020.

Dudu também já havia renovado com o Palmeiras até 2022 em março do ano passado, após assédio do futebol chinês no início da temporada. À época, seu novo agente, André Cury, disse que havia um "acordo verbal" com o Palmeiras para que ele saísse no fim do ano, o que foi refutado pela diretoria alviverde.

No meio de 2018, o Palmeiras chegou a recusar uma proposta de 15 milhões de euros do Shandong Luneng por Dudu, contrariando o desejo do jogador, que estava inclinado a sair. Mesmo assim, depois de ter a permanência decretada, Dudu elevou o nível de seu futebol e foi o craque da campanha que culminou no título brasileiro.

O estafe de Dudu e o Palmeiras esperavam novos contatos da China em 2019, mas, apesar de sondagens, não houve nenhuma proposta oficial. Com a renovação, o Palmeiras valoriza ainda mais seu principal jogador e banca o discurso de que não mediria esforços para segurá-lo.

A valorização de Dudu é uma das principais preocupações da diretoria após a contratação de Ricardo Goulart. A ideia é manter a harmonia e o bom ambiente no vestiário. Essa foi a principal razão pela qual o clube evitou pagar um salário fora dos padrões do futebol brasileiro ao recém-chegado.

"Estou muito feliz. Sempre disse que me sinto em casa no Palmeiras e que minha família aprendeu a amar esse clube. Hoje é mais um dia marcante pra mim. Sou um cara privilegiado e muito honrado em poder representar o Maior Campeão do Brasil. Aos palmeirenses, queria agradecer por todo esse carinho que vocês têm comigo e com a minha família. Podem ter certeza de que seguirei me dedicando de corpo e alma e continuarei representando cada um de vocês dentro de campo", disse o jogador.