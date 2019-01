Duelo de Gigantes é a nova atração de férias em Curitiba

Redação Bem Paraná, com assessoria

O Shopping Curitiba está sempre ligado nas tendências, levando ao público atrações tecnológicas e interativas. Nas férias de verão de 2019 a proposta não é diferente: o público tem a oportunidade de conferir o Duelo de Gigantes, brincadeira que traz o conceito fígital – uma união entre o mundo físico e o digital em uma parede de escalada de seis metros de altura.

Com produção da Chroma Garden, estúdio de inovação e criação audiovisual, a brincadeira está instalada na Praça de Eventos do shopping (piso L2). Além de escalar em um painel de LED interativo, os participantes, em duplas, podem escolher o seu robô para duelar e o cenário do jogo em uma tela touch, com seis opções diferentes de poderes da natureza (energia, fogo, gelo, pedra, metal e floresta). Quem conseguir a maior pontuação durante a escalada ganha a brincadeira. Essa pontuação é fruto da interação dos participantes com o painel, exemplificando: as agarras utilizadas para a subida podem conter bônus ou ônus, além da agarra final, no topo da parede de escalada. Durante a escalada os participantes recebem o feedback de quantos metros de altura estão do chão, em tempo real.

O duelo tem, em média, duração de cinco minutos e podem participar crianças com idade acima de cinco anos e adultos que pesam até 100 kg.

Espaço instagramável

Também na Praça de Eventos, ao lado da parede de escalada, foi montado um espaço instagramável, para as famílias tirarem fotos com suas câmeras e celulares. Contêiners e robôs gigantes fazem parte da decoração.

Serviço

Duelo de Gigantes

Quando: de 24 de janeiro a 24 de fevereiro

Horário: durante o funcionamento do shopping – segundas-feiras a sábados, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 12h às 20h

Quanto: gratuito e aberto ao público

Público: crianças com idade a partir de cinco anos e adultos de até 100 kg

Regulamento: www.shoppingcuritiba.com.br/eventos/duelo-de-gigantes

Shopping Curitiba

Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

Curitiba (PR)

(41) 3026-1000 | www.shoppingcuritiba.com.br

