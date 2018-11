Dupla Bruno Soares/Jamie Murray perde na semifinal do ATP Finals

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo britânico Jamie Murray deu adeus ao ATP Finals ao perder, neste sábado (17), para os norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock nas semifinais por 2 sets 1, parciais de 6/3, 4/6 e 10/4.

Soares e Murray mostraram poder de reação no segundo set depois de serem dominados no primeiro pelos rivais. Porém, no super tie-break, os norte-americanos abriram vantagem logo no início e fecharam com tranquilidade em 10 a 4.

O duelo marcou o primeiro encontro de Soares/Murray com os norte-americanos no circuito. A parceria se formou no meio do ano com a contusão de Bob Bryan e o resultado de Mike ao lado de Sock foi imediato, com títulos conquistados em Wimbledon e US Open.

Na final, marcada para as 13h (de Brasília) de domingo, Mike Bryan e Jack Sock enfrentam os vencedores do outro semifinal Pierre Herbert/Nicolas Mahut x Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, que será realizado ainda neste sábado.

Esta foi a quarta vez que Bruno Soares perdeu nas semifinais do ATP Finals, torneio que reúne as oito melhores parceria da temporada. Nos últimos dois anos, o brasileiro parou na fase ao lado de Jamie Murray, mas anteriormente já tinha ficado na semifinal quando atuava ao lado de Alexander Peya.

Com a derrota, Soares e Murray se despedem da temporada com três títulos: Masters 1000 de Cincinnati e os torneios de Acapulco e Washington.