Dupla paranaense bomba na internet com o videoclipe “Não me jogue pedras”

Redação Bem Paraná

A dupla paranaense Mc Lucas Franzon & Luciano Noster, de Santonio Antonio do Sudoeste, conseguiu 391 mil visualizações em um mês no seu primeiro videoclipe, lançado em 7 de julho no Youtube. A música “Não me jogue pedras, mas sim beijos” ganhou 9,9 mil curtidas em 30 dias e tornou a dupla de “Eletro Funk” uma sensação na internet.

Clique aqui para assistir ao videoclipe no Youtube.

Os dois formaram a dupla em 2018 e lançaram o vídeo por brincadeira, segundo eles, que não esperavam essa repercussão. Com o sucesso, foram convidados para participar do Programa da Eliana, no SBT, nesse domingo (dia 5) às 15 horas, no quadro “Famosos da Internet”. Nesse sábado (dia 4), a dupla se apresentou em Chapecó (SC).

Franzon e Noster são de Santonio Antonio do Sudoeste, um município com 18 mil habitantes, que faz divisa com a Argentina e fica na região de Francisco Beltrão. A distância para Curitiba é de 650 km.