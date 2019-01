Dupla Sandy & Junior deve fazer shows para comemorar 30 anos de carreira

Ainda não há informações confirmadas nos canais oficiais da dupla, mas o jornal ‘Extra’, do Rio, informou nesta terça-feira (29) que Sandy e Junior planejam pelo menos um show de comemoração de 30 anos da primeira aparição na TV. Segundo o jornal, os irmãos foram orientados a manter o silêncio em um plano de divulgação estrito.

Pelo menos uma apresentação deve ocorrer no Allianz Parque, em São Paulo, no segundo semestre.

O show comemoraria a primeira apresentação da dupla na TV, no programa Som Brasil, em 1989, quando eles cantaram Maria Chiquinha.

Fãs já vinham levantando a possibilidade de um retorno após uma foto no Instagram da semana passada, em que empresários e assessores da dupla se reuniram e mostravam um clima de confraternização.