É dia de Chico 

Sexta e sábado o aguardado show “Caravanas”, de Chico Buarque, estará no Teatro Guaíra. Aliás, a intransigência com artistas, em relação as suas posições políticas já está beirando o ridículo. Cada um é cada um, e por si, isto independe de simpatias por direita ou esquerda. Jamais deixaria de ver qualquer show por preferências ideológicas. Música é música. Arte é arte e o cachorro ainda é o melhor amigo do homem. Chico por toda sua história não merecia este repúdio. Aliás, nada adiantou. Ingressos quase esgotados.

Falando nisto...

Se as eleições fossem hoje, com estes candidatos, para qual país você gostaria de se mudar?

Tendência

Os bares e restaurantes mais lotados de Curitiba são os que oferecem produtos bons a preços acessíveis. Ninguém mais suporta pagar caro pelo que consome. Fica a dica para os que ainda não se adaptaram.

AVALIE