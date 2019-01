É janeiro, mas primeiros ovos de Páscoa chegam às prateleiras de loja em Curitiba

Ana Ehlert

As comemorações da Páscoa este ano só vão ocorrer em 21 de abril, mas os ovos de chocolate já começam a chegar às lojas do Super Muffato, em Curitiba. “Temos como tradição antecipar a oferta dessas delícias para que nossos clientes tenham mais tempo de saboreá-las e também de planejar suas compras com mais tranquilidade”, justifica o gerente comercial do Grupo Muffato, Adilson Corrêa.

Segundo Côrrea, a expectativa da rede é alcançar este ano um crescimento de 5% na venda dos ovos de Páscoa com relação ao ano passado. “Se consideramos a categoria de chocolates como um todo, que inclui os ovos, os bombons, as barras e as coberturas, nossa previsão é de um aumento de 15% levando-se em conta a venda desse mesmo período em 2018”, comenta.

A previsão da empresa é que até 15 de fevereiro todas as lojas já recebam a linha completa com ampla variedade de marcas e sabores de ovos de Páscoa. “Nossa aposta continua centrada nos produtos com brinquedos licenciados que são os prediletos das crianças e nos ovos recheados, que já têm público cativo”, conclui Corrêa.

Com panetones

No momento, os ovos de chocolate dividem espaço com os panetones que ainda restaram da época de Natal em algumas das lojas da rede. Mas, com o tempo os produtos da Páscoa devem ocupar mais espaços nas gôndolas e, antes do Carnaval ,já estarão em todas as lojas da rede no Paraná.