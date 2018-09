É o que dizem: finalmente, Xuxa e Gugu fizeram as pazes

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Segundo testemunho de quem estava lá e levando ao pé da letra tudo o que aconteceu na gravação do ‘Canta Comigo’ especial, sábado passado, chega-se a certeza de que Xuxa e Gugu decidiram arquivar as desavenças do passado. O episódio causador do conflito - ele ter mostrado antiga ‘Playboy’ dela, num programa em 2012 – parece que foi esquecido. Desta vez, em cena e nos bastidores, eles conversaram o tempo todo, com direito até a troca de palavras carinhosas e sem desvio de olhar. Um clima dos mais cordiais e bem diferente de outros raros encontros - por exemplo, no ‘Amigo Secreto’, da Record. Embora educados, nessas poucas ocasiões a relação sempre foi muito fria e distante. E além deste momento reconciliatório, o especial da Record também teve uma emocionada volta de Lucinha Lins como cantora. Uma ocasião, para ela tão singular, a ponto de considerar muito mais difícil se apresentar ali, diante de tantos companheiros, do que no Festival da Canção, da Globo, em meio às vaias, no seu começo.

Repicado

Sem considerar questões como custo e bom senso, mas por absoluta insegurança mesmo, muitos diretores insistem em gravar 4, 5 vezes a mais que o tempo de arte dos seus programas. Por exemplo, o ‘Canta Comigo’ especial, da Record, prendeu todo pessoal lá do meio-dia às oito e meia da noite para uma hora e pouco de exibição. Impossível calcular o tempo e trabalho que isso dá, muitos vezes para um resultado bem sofrível no ar.

Que tal?

O cronômetro, tão em questão nos debates e entrevistas eleitorais, bem que podia, um diazinho só, entrar em ação no ‘Bem, Amigos!’. Mais que a curiosidade e tanto incômodo, seria importante levantar quanto tempo Galvão Bueno fala a mais que todos os outros participantes do programa, total de 8, somados. Não é por nada, mas podemos ter por aí uma marca histórica.

Não vai rolar

O reality ‘Entubados’, aquele mesmo que era do Sony, com 8 youtubers, não vai mais rolar este ano na Rede TV!. Marcelo de Carvalho, o vice, chegou a anunciar que a estreia aconteceria ainda neste mês de setembro, como primeiro produto da empresa Peanuts, só que não. Ficou para 2019, possivelmente março.

Todas as atenções

Segundo comentários na Rede TV!, a prioridade agora se atende pelo nome de ‘Tricotando’, o novo programa de fofocas. Esse, sim, tem estreia marcada e confirmada para 8 de outubro, faixa das 18 horas, com Rosana Jatobá, Lígia Mendes e Franklin David.

Fez um ano

Luiz Bacci completou, ontem, um ano à frente do ‘Cidade Alerta’, levando o programa à condição de mais visto de toda a Record. É vice-líder com folga nas suas três horas de exibição, a ponto de colocar 7 pontos de vantagem sobre o SBT, terceiro colocado – 12 a 5 foi a média de segunda, em SP. Considerado praticamente dispensável na grade em 2017, só com edição local, voltou com versão nacional em fevereiro e nunca mais baixou da casa dos 10 pontos.

Pensar na cama

Tudo bem que a Globo tem os seus compromissos, que exigem sacrifícios de vez em quando, mas o “The Voice” é um caso a ser melhor analisado. Em duas semanas seguidas, por causa do futebol, o programa teve os seus dias de exibição alterados. Compreensível até em se tratando de “Libertadores” e da impossibilidade de alterar datas dos jogos, mas a importância do programa deve ser sempre preservada. Às vezes é melhor não exibir do que trocar de dia o tempo todo.

Acessibilidade

Millena Machado, do “Auto Esporte”, criou a “Primeira Semana da Acessibilidade Surda” e anuncia entre os dias 24 e 30, em São Paulo, o seu primeiro evento de conscientização social, contando com o apoio de um intérprete de Libras, um surdo oralizado ou sinalizado e uma fonoaudióloga. Um trabalho que, desde 2016, ela desenvolve com o publicitário Alexandre Peralta e que passa a fazer parte do calendário da #surdoehquemfala.

(Crédito Divulgação)

Chapeuzinho vermelho

Setor de maquiagem e cabeleireiras da Band, já de alguns dias estão em estado de alerta, tentando se prevenir contra um possível ataque de um guloso “lobo mau” que não para mais de frequentar as redondezas. E um alguém que se mostra especialista em alimentação.

Vai dar um trato

A Record vai mudar todo o pacote gráfico e logos dos seus programas. Uma reforma completa, em meio aos festejos dos seus 65 anos, iniciada com o “Jornal da Record”.

Bate – Rebate

Bárbara França e Bel Kutner farão participação em ‘Verão 90’, a próxima novela das sete na Globo...

...Que fechou ainda as presenças de Fábio Beltrão e Bernardo Mendes...

...Com direção de Jorge Fernando e Marcelo Zambelli, as gravações de ‘Verão 90’ terão início semana que vem, na Região dos Lagos, Rio.

As emissoras do SBT promovem nesta quarta-feira, a partir das 17h45, os debates para Governador.

Um compromisso de última hora acabou tirando Celso Zucatelli das gravações do especial ‘Canta Comigo’ no sábado passado.

Wesley Safadão será uma das atrações do ‘Eliana’ neste domingo...

...O cantor vai participar pela primeira vez do programa.

Kaká Marques, do Artístico da Rede TV!, acaba de retornar da Coreia do Sul, onde participou de um evento ao lado de outros representantes de TVs da América Latina...

O sistema digital, alvo de investimentos da Rede TV!, poderá representar uma possibilidade futura de parceria com a Coreia do Sul.

Márvio Lúcio, o Carioca, grava o ‘Altas Horas’ nesta quinta-feira.

C´est fini

As produções da Globo já estão se organizando em relação aos especiais de fim de ano. O ‘Show da Virada’ será gravado dia 14 de novembro no Recife, enquanto o “Caldeirão de Ouro”, do Luciano Huck, tem gravação marcada para o dia 12 de dezembro. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!