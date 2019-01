É tempo de liquidações: varejo promove queima de estoques

Da Redação

O varejo se prepara novas promoções nos próximos dias, com liquidações e queima de estoques. Shoppings, lojas de materiais de construção e até o comércio online anunciam um período de ofertas. O Shopping Curitiba realiza neste fim de semana a sua promoção Ponto Mix, com descontos que chegam a 70%. Diversas lojas de diferentes segmentos participam da campanha entre os dias 11 e 13 de janeiro.

A tradicional campanha Ponto Mix é uma ação da brMalls e está em sua 26ª edição. A liquidação irá colorir os corredores do Shopping Curitiba com uma comunicação visual toda em amarelo e preto, criando atmosfera agradável para todos que forem aproveitar as compras, além de diferentes ações, como presença de DJ.

As Lojas Leroy Merlin também realiza um "Festival de Ofertas" de hoje até o dias 28 de janeiro. O festival que acontece nas 41 lojas da rede e também no e-commerce, traz ofertas de diversos setores, entre eles Jardim, Eletricidade, Iluminação, Encanamento, Materiais e Ferragens. São mais de 270 itens em oferta e destacam-se os mobiliários de jardim e varanda, boias temáticas e piscinas, ventiladores e ar condicionados.

Para conferir a lista de produtos em oferta e aproveitar as vantagens do “Festival de Verão”, basta acessar o site da marca: www.leroymerlin.com.br.

No primeiro final de semana do ano as grandes lojas de departamentos também realizaram a tradicional venda promocional dos estoques. A ação, esperada pelos consumidores que encontram preços bem atrativos, aconteceu entre a sexta-feira e o domingos passados.

Online

O comércio online também adere às liquidações. O Mercado Livre dá início ao Saldão de Ano Novo, com mais de 40 mil ofertas com até 50% de desconto. A plataforma oferece produtos de diversos segmentos como eletrônicos, eletrodomésticos, autopeças, beleza, ferramentas, decoração e bebidas. Todas as promoções estão disponíveis em https://ofertas.mercadolivre.com.br/saldaoanonovo, com frete grátis para compras acima de R$ 120 e possibilidade de parcelamento em 12 vezes.