Plantão de Notícias

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Indicado por Sampaoli o goleiro Everson, ex-Ceará, foi apresentado nesta segunda-feira no CT Rei Pelé. Ele é o terceiro reforço do Santos para a temporada, assinou contrato válido por quatro anos e vem para suprir a demanda do técnico por um goleiro que saiba jogar com os pés.

Após negociações arrastadas com o time do litoral paulista, o goleiro chegou a treinar separado do restante do elenco do Ceará e contou com a aprovação do filho Marcos Paulo, de oito anos, que viu o nome do pai ligado ao Santos no noticiário esportivo.

"Você fica acompanhando. Estar empregado no clube onde você tem uma história, aí você recebe uma proposta do Santos que é um dos maiores clubes do mundo e você balança. Meu filho, quando o Santos jogou lá, quis um autógrafo do Vanderlei. Quando ele viu na TV que o Santos estaria interessado em mim, ele me perguntou se eu iria jogar no Santos. Eu falei que tinha a possibilidade e ele ficou superfeliz, disse que queria morar em Santos, que tem praia igual Fortaleza, e acabou dando tudo certo", disse em coletiva.

"Vestir a camisa do Santos é diferente, é um dos maiores clubes do mundo. Fiquei muito feliz com o resultado de ontem, mesmo estando no banco. Vibrei com todas as jogadas que a equipe fez", comemorou.

Everson tem 28 anos, 1,92 m de altura, começou na base do São Paulo, passou por Guaratinguetá, River-PI, Confiança-CE, e ficou quatro temporadas no Ceará antes de se transferir para o Peixe. Foram 194 jogos com a camisa do clube cearense, sendo 65 apenas no ano passado.

Além do destaque debaixo das traves, o goleiro também chamou a atenção no último Campeonato Brasileiro por cobrar faltas, habilidade que aprimorou na base do São Paulo que tinha, na época, Rogério Ceni. Ele já tinha feito um gol de pênalti pelo Confiança em 2015 e, pelo Ceará, anotou de falta justamente contra o Corinthians, rival de seu novo clube. O goleiro chega para disputar posição com Vanderlei, titular e ídolo da torcida.