Eclipse da lua em Curitiba poderá ser visto por telescópio

Redação Bem Paraná com assessoria

O FTD Digital Arena convida os interessados por astronomia a acompanhar o eclipse lunar total do próximo dia 27. O espetáculo, visível somente com telescópio, acontecerá no início da noite. O eclipse total lunar é um fenômeno onde a Lua está na fase cheia e fica totalmente encoberta pelas sombras projetadas pela Terra.

Na ocasião, o físico João Carlos de Oliveira acompanha a ação e estará disponível para esclarecimento de dúvidas a respeito da ação da natureza que no passado já intrigou muito a humanidade.

O FTD Digital Arena é a primeira plataforma de tecnologia digital fulldome, com imersão 360º, multicultural do Brasil. Um espaço tecnológico e multidisciplinar localizado no Câmpus Curitiba da PUCPR

Local: em frente ao FTD Digital Arena, a partir das 17h30 às 19h30.