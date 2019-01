Edições anteriores do BBB tiveram grandes barracos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confinar um grupo de estranhos em uma casa na disputa por um prêmio milionário é garantia de brigas e barracos. Ao longo de suas 18 edições, o Big Brother Brasil teve cenas memoráveis pelos mais diversos motivos.

Enquanto a estreia do BBB 19, que acontece na terça-feira (15), não chega, relembre alguns dos barracos e discussões mais marcantes do reality show da TV Globo.

TINA CONTRA TODOS (BBB 2)

A participação de Tina na segunda edição do reality durou apenas duas semanas, tempo suficiente para que a "sister" se tornasse inesquecível por irritar a casa inteira em dois dos maiores barracos do programa.

Em cena já clássica do programa, ela saiu pela casa, de pijama, batendo panelas e cantando "Ai, ai, ai, ai, em cima, embaixo, puxa e vai" para não deixar ninguém dormir. Além disso, Tina bagunçou as roupas dos colegas porque não conseguia achar um boné. Eles se vingaram jogando as malas dela na piscina.

SOLANGE E MARCELA (BBB 4)

Durante uma festa mexicana, as "sisters" se exaltaram após beberem doses de tequila e discutiram feio. A maior parte das ofensas trocadas foi direcionada ao corpo.

Solange disse que Marcela tinha bunda caída. E ela rebateu falando das estrias de Solange. O barraco foi tão feio que sobrou até para a filha de Marcela.

ALEMÃO E AIRTON (BBB 7)

A briga que deu origem ao primeiro meme do BBB, quando a palavra ainda nem era difundida nas redes sociais, começou após o vencedor da sétima edição do reality não achar nada engraçado um grupo de participantes tirar sua cueca enquanto ele tentava dormir.

O clima, que já era tenso entre a turma de Alemão e o restante dos participantes, piorou quando Airton não gostou da exaltação do rapaz e o acusou de fingir puritanismo, mas andar pela casa de sunga branca.

MAIRA E FRANCINE (BBB 9)

A discussão começou após Francine acusar Maira de estar usando Flávio. Na cozinha, a gaúcha pediu que a "sister" ficasse longe do amigo e Maira rebateu chamando Fran de burra.

A briga parecia ter acabado, até que Maira contou a Max, namorado de Francine, o que tinha acontecido. Isso aumentou a ira da gaúcha, que abordou a brasiliense no meio de seu banho para continuar a discussão.

DICESAR E DOURADO (BBB 10)

Dicesar e Dourado protagonizaram diversas brigas no BBB 10. Uma das piores discussões ocorreu quando o lutador foi questionar o maquiador por ter votado nele depois dizer que merecia um descanso de paredão. "Apesar de ser veado, você tem de tomar atitude de homem", disse Dourado.

ANAMARA E ELIÉSER (BBB 10)

Na mesma edição, Anamara e Eliéser tiveram uma discussão feia por causa de bolinhos de soja. A "sister" sugeriu fritar bolinhos para o almoço e Alex disse que ela deveria economizar óleo. Anamara desistiu de cozinhar e foi tomar sol.

Eliéser decidiu defender o colega: "Você fala que vai cozinhar, não cozinha e vai tomar sol! Toda vez que é para cozinhar é essa confusão", disse. A baiana partiu para cima do rapaz, e os dois quase se agrediram.

MARCELO E CÁSSIO (BBB 14)

A 14ª edição do BBB ficou conhecida por seus inúmeros barracos. A maior briga foi protagonizada por Cássio e Marcelo, quando o gaúcho acusou Marcelo de assediar Angela enquanto a "sister" estava dormindo.

O curitibano foi tirar satisfações com Cássio e os dois tiveram que ser contidos por Valter e Diego. Durante a discussão, os "brothers" quebraram partes do cenário da casa.

ADRILLES E LUAN (BBB 15)

Luan foi um dos participantes mais um dos mais polêmicos da casa. Ele afirmou ter matado um homem enquanto servia ao Exército e fez diversas piadas racistas.

Em uma conversa sobre o envolvimento de Amanda e Fernando, Luan se irritou ao afirmar que Adrilles estava desmentindo um comentário que tinha feito antes. O ex-militar colocou o dedo na cara do colega e começou a chamá-lo de moleque.

ANA PAULA E RENAN (BBB 16)

Depois de saber que Ana Paula angariava votos contra ele, Renan decidiu confrontar a jornalista: "Você tem alguma coisa para me falar? Você é falsa, arrogante e prepotente", gritou.

Ana Paula rebateu dizendo que Renan era louco e que o dente dele era falso. O clima ficou tão tenso que Ronan, Matheus e Daniel tiveram que separar os dois enquanto Ana Paula jogava copos de vidro no chão.

MARCOS E EMILLY (BBB 17)

Um dos piores desentendimentos entre o polêmico casal começou quando a gaúcha perguntou ao namorado quem ele queria que vencesse o BBB 17. Marcos respondeu que isso seria uma decisão do público. A resposta não agradou a estudante, que disse que o "brother" havia dito que queria que ela ganhasse.

O cirurgião parecia levar a discussão na brincadeira, até que encurralou Emilly em um canto, colocou o dedo em seu rosto e começou a gritar descontroladamente: "Presta atenção! Você só está comigo por que eu quero que você ganhe? Você tem que ficar comigo independente de quem eu ache que tem que ganhar. Você está me ouvindo?."

PATRÍCIA E GLEICI (BBB 18)

Patrícia, considerada a vilã da edição por suas manipulações, discutiu com Gleici após ser indicada ao paredão. "Não mente!", disse a funcionária pública, após ouvir que falava mal de Ana Clara. Gleici garante que se referia a Ayrton e se levante tentando encerrar o bate-boca: "Não gosto de barraco". A conversa pouco amigável seguiu com Gleici dizendo: "Você planejou o meu paredão! Aceita que você está no paredão e vai passar pelo que eu passei".