Editora Aleph lança campanha para financiar edição histórica de 2001: Uma Odisseia no Espaço

Presente há mais de três décadas no mercado editorial e referência na publicação de clássicos da ficção científica, a Aleph deu mais um passo na sua missão de trazer grandes obras do gênero em versões luxuosas e comemorativas. Frente aos 50 anos do livro 2001: Uma Odisseia no Espaço (escrito por Arthur C. Clarke paralelamente à produção do filme homônimo de Stanley Kubrick), a editora firmou uma parceria inédita com o Catarse e o artista e ilustrador paulistano João Ruas. O objetivo é trazer ao público uma versão especial do livro por meio da campanha de financiamento coletivo que acontecerá entre 19 de setembro e 14 de novembro.

Batizada 2001: Uma Odisseia no Espaço – Edição histórica de 50 anos, a obra foi planejada sob o desejo da editora de ir além nas experiências que já proporciona aos leitores. Contudo, o alto investimento financeiro que precisaria para concretizar as ideias refletiu em um projeto único e especial, mas que apenas seria viável se fosse realizado via financiamento coletivo. A prática ganhou força no Brasil nos últimos anos e já viabilizou elogiados projetos nas mais diferentes áreas. “Em um período no qual o mercado editorial passa por uma grave crise estrutural, que prejudica editoras, livrarias e os próprios leitores, ações como a que estamos fazendo no Catarse provam que ainda existem caminhos sustentáveis e criativos para a publicação de grandes obras”, explica Adriano Fromer, diretor editorial da Aleph.

Para Raíssa Pena, diretora de publicações do Catarse, a iniciativa da editora representa um passo muito importante para o mercado do livro no Brasil, que vive uma crise histórica. "O financiamento coletivo para publicações – que já vem transformando a indústria dos Estados Unidos – é uma maneira inteligente de viabilizar títulos especiais das editoras e, principalmente, de permitir que os leitores se aproximem e participem da realização dos projetos", afirma Raíssa.



Assim, a editora apresenta a obra de Clarke em uma versão que agrega literatura, arte e ficção científica, fazendo o leitor ser parte da saga espacial. E tudo isso através da composição do produto final, com itens que destacam elementos icônicos do enredo.

A CAIXA

Projetada por João Ruas e pelo designer Marcelo Roncatti (Estúdio Colletivo), a caixa traz uma releitura do HAL 9000, o robô sociopata que entrou para a história da cultura pop como um dos grandes vilões da ficção-científica.

O LIVRO

Carro-chefe do projeto, o livro todo preto, em capa dura e com pintura trilateral preta, foge dos formatos tradicionais de publicação e assume a aparência do emblemático monólito presente no enredo. Além disso, a obra segue as proporções originais da peça como descrita no livro: 1:4:9.

Cada uma das seis partes em que o livro é dividido traz uma ilustração exclusiva para essa edição, todas assinadas por João Ruas. O artista fez uma releitura das passagens mais marcantes da épica odisseia e construiu um imaginário que remete nostalgicamente ao filme de Kubrick, mas que, ao mesmo tempo, busca uma identidade nova e única. As artes foram feitas à mão e finalizadas digitalmente em duas cores: preto e laranja.

Assim como na edição de 2001: Uma Odisseia no Espaço já lançada pela Aleph, este volume histórico também inclui:

O OSSO

Por fim, a tríade espacial se completa com o objeto que marcou o encontro entre o homem pré-histórico e o monólito: um osso. Para ser o mais fiel possível à peça vista no filme, a editora consultou o biólogo Adriano Marques, que analisou o objeto das telas e constatou que se tratava da ulna e do rádio que fica na pata dianteira da anta. A partir disso, ele e sua equipe projetaram um modelo do osso, produzido em resina. As peças são feitas uma por uma e pintadas manualmente.

Além da edição histórica, o público também poderá adquirir diferentes recompensas pelo seu apoio, que abrangem desde um conjunto de pins até a aquisição única de uma das artes originais de João Ruas presentes na obra.

2001: Uma Odisseia no Espaço – Edição histórica de 50 anos é um projeto ÚNICO e EXCLUSIVO para o Catarse, que não será comercializado em livrarias, sites, eventos e nas tradicionais Feiras Intergalácticas promovidas pela editora.

Conheça a página da campanha: www.catarse.me/2001

Informações de serviço

2001: Uma Odisseia no Espaço – Edição histórica de 50 anos

Arthur C. Clarke

Com ilustrações de João Ruas

Editora Aleph

A partir de R$ 180,00

