Editora Revan lança obra organizada por historiador renomado

Redação Bem Paraná, com assessoria

A Editora Revan lança “Estudos de História e Historiografia”, com organização de Francisco José Calazans Falcon, renomado historiador, professor emérito da UFF e escritor. A obra possibilita que uma equipe de especialistas produza diferentes perspectivas sobre o estado atual da pesquisa e seus diferentes objetos de investigação, em variados países da América Latina e da Europa. Além disso, busca apresentar, na medida do possível, um quadro informativo da história da historiografia desses mesmos objetos. Ao reunir pessoas de tão variadas formações intelectuais e origens geográficas, pôde-se elaborar uma obra que não tivesse apenas uma determinada concepção historiográfica como referência.

O livro recém-lançado é dividido em duas partes, a primeira formada por capítulos cujas abordagens perpassam análises acerca de temas e questões historiográficas relativas à América Latina, Europa ou mesmo ao Brasil. Na primeira parte, sempre que citado, o Brasil aparece em perspectiva de comparação com os demais enquanto que na segunda parte é que as análises priorizam somente a realidade brasileira.

Registro, memórias e ciências

Dentre os temas abordados estão a historiografia do nacionalismo na Europa; dos movimentos de resistência na argentina durante a ditadura; da chegada da família real no Brasil, da influência da Guerra do Paraguai no Brasil e um panorama geral historiográfico brasileiro; a historiografia como ferramenta de compreensão na construção da imagem do político Francisco Pereira Passos; militar e ambiental.

Além de estudos de história sobre as migrações contemporâneas na França e decisões políticas, sociais e econômicas governamentais; as concepções de Walter Benjamin sobre história e América latina, sendo a história do vencido versus o oprimido; a influência dos estudos e escritas sobre o Brasil em regiões de fala alemã desde o séc. XVI até os dias atuais; como se dava a organização econômica a da Companhia de Jesus – a presença da ordem no Brasil e em outros lugares da América Latina; a comparação entre migrações galegas para Brasil e Argentina; estudo da sistematização da constituição da intelectualidade católica leiga brasileira; reinterpretações de teses raciais lançam novos olhares sobre a sociedade brasileira e um novo olhar sobre os levantes de novembro de 1935 e como as historiografias remontam a esse momento de acordo com os jogos de poder.

Francisco José Calazans Falcon

Aos seus 85 anos de idade, Francisco José Calazans Falcon é participante ativo no processo de formação de pós-graduações brasileiras, da Associação Nacional de História (ANPUH) e reconhecido pelo papel desempenhado na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa do Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O pesquisador ainda possui uma obra publicada em sua homenagem, também pela Revan, organizada por historiadores a fim de prestigiar todos seus anos de dedicação à pesquisa na área de história, intitulada “Francisco Falcon, O ofício de historiador”. Hoje, ele leciona na Universidade Salgado de Oliveira (Universo), nos cursos de Mestrado e Doutorado em história.

Ficha técnica

Editora: Revan

Preço: 68 reais

Organizador: Francisco José Calazans Falcon

ISBN: 9788571066274

Idioma: Português

Edição: 1ª

Encadernação: Brochura

Número de Páginas: 375 páginas

Formato: 16 X 23